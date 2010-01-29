«Коммунальный фронт» призывает не платить ЖЭКам

Лидер общественного движения «Коммунальный фронт» Виталий ЯКОВЕНКО призывает украинцев не оплачивать те услуги, которые ЖЭК не предоставляет, но за которые регулярно выставляет счета.

По его словам, это относится почти ко всем жилищно-коммунальным услугам, но, в первую очередь, к содержанию домов и придомовых территорий, а также к теплообеспечению и горячему водоснабжению.

«Коммунальщики привыкли, что они ежемесячно получают деньги от людей практически просто так и относятся к своим обязанностям, спустя рукава. При этом все их обязательства прописаны в типовых договорах о предоставлении коммунальных услуг. И если местные власти и профильное министерство не способны навести порядок среди своих подчиненных, то это могут сделать сами жители, лишив ЖЭКи денежных поступлений. Это вынудит коммунальщиков пойти на диалог с жителями и начать выполнять свои обязательства. При этом людям не обязательно организовывать объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), как советует министр ЖКХ Алексей Кучеренко. В борьбе с ЖЭКами достаточно инициатив самих жильцов в виде собраний», - заявил В.ЯКОВЕНКО.

При этом лидер «Коммунального фронта» подчеркнул, что, отказываясь оплачивать не предоставляемые услуги, население должно юридически подстраховаться, чтобы избежать последующих проблем и накоплений долгов, которые ЖЭКи будут любыми способами взыскивать. Таким «страховками» могут быть акты-претензии о не предоставлении той или иной услуги, подписанные несколькими жильцами и зарегистрированными в ЖЭКе, а также заявления об отказе оплачивать отсуствующие услуги.

Справка УНИАН. Общественное движение «Коммунальный фронт» создано в декабре 2009 года. Инициатором создания движения выступила Ассоциация теплотехнических компаний. Появление организации обусловлено большим спросом населения на самоорганизацию для отстаивания своих прав на коммунальные услуги надлежащего качества и комфортные условия проживания. На сегодня ячейки «Коммунального фронта» существуют в 9 городах, еще в 10 городах планируется создать такие организации в ближайшее время. Движение возглавляет Виталий ЯКОВЕНКО.