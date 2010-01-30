В Херсоне возможны перебои с водообеспечением из-за долгов

Мэрия Херсона предупреждает горожан о возможных перебоях с водообеспечением из-за долгов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в обращении, распространенном пресс-службой мэрии областного центра.

Также в обращении указывается, что, по состоянию на 20 января 2010 года общий долг населения Херсона за полученные услуги по водоснабжению, отведению канализационных стоков, обслуживанию жилого фонда и теплоснабжению составляет 51,33 млн. грн.

Как сообщалось ранее, в 2009 году горисполком Херсона из-за неэффективности управления горводоканалом и постоянного накопления долгов предприятия за использованную электроэнергию перед поставщиком рассматривал вопрос передачи горводоканала в аренду или концессию. Однако городской совет отклонил предложение горисполкома.

Также в прошлом году городской совет выделил горводоканалу дотацию для погашения долгов за потребленное электричество в сумме 2 млн. грн.