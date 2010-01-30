В 2010 году киевляне самостоятельно определят перечень услуг по содержанию домов, за которые они будут платить.

Соответствующее распоряжение подписал Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

С этой целью в каждом доме столицы будут проведены общественные слушания.

«Жильцы каждого дома самостоятельно определят, за какие услуги они готовы платить муниципальным коммунальным службам, а какие будут выполнять самостоятельно или же с помощью других служб”, - сообщил первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

В частности, по его словам, жильцы смогут дополнительно заложить в тариф плату за охрану, консьержа, замену лифта и т.п. Или же оставить все как есть или даже сократить количество услуг, сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Однако при этом он отметил, что нужно учесть, что законодательством предусмотрен перечень обязательных услуг по содержанию домов коммунальной формы собственности, и в случае, если жильцы решат отказаться от каких-либо из них, они должны определиться, кто в дальнейшем будет предоставлять эти услуги.

“То есть, в протоколе общественных слушаний будет записано, что, например, жильцы дома решили отказаться от централизованного вывоза твердых бытовых отходов, и сразу же отмечено, кто вместо этого будет выполнять эту функцию. Это же касается содержания лифта, мытья лестничных клеток и т.п. Решение будет приниматься большинством в каждом отдельно взятом доме», - сказал первый заместитель председателя КГГА.

А.ГОЛУБЧЕНКО сказал, что во исполнение распоряжения Киевского городского председателя структурными подразделениями КГГА уже разработан порядок проведения общественных слушаний по тарифам на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий.

Сейчас Главным управлением жилищного хозяйства совместно с районными администрациями проводится организационная подготовительная работа для проведения общественного обсуждения расчетов, начиная с февраля 2010 года. Общественные слушания по каждому жилому дому планируется провести в течение первого полугодия текущего года, сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.