Коммунальный фронт: Кабмин должен содействовать бизнесу

Правительство обязано выполнить свое обещание максимально содействовать развитию малого и среднего бизнеса и провести демонополизацию рынков, считает лидер «Коммунального фронта» Виталий ЯКОВЕНКО.

При этом он отметил, что для простых украинцев наиболее важным решением Кабинета Министров Украины должна стать свобода на рынке жилищно-коммунальных услуг, которая наиболее сильно деградировала из-за монопольного положения операторов этого рынка.

«Люди устали ждать улучшения в ЖКХ, они не видят положительных изменений и не верят обещаниям коммунального рая, который им якобы дадут монополисты: ЖЭКи, облэнерго, теплокоммунэнерго и прочие структуры. Все они не способны на позитивные трансформации во благо своих потребителей, так как знают, что альтернативы им нет, посему потребители и так от них никуда не денутся. Таким образом, только демонополизация сферы и конкуренция дадут стимул работать на человека, а не на получение сверхприбыли», - сказал В.ЯКОВЕНКО.

Лидер «Коммунального фронта» считает, что содействие правительства развитию малого и среднего бизнеса не должно остаться просто предвыборным обещанием.

«Такую политику нужно развивать и лучшей демонстрацией этого мог бы стать отказ Кабмина от сохранения монополий уже сейчас – до второго тура выборов. Такой шаг правительства дал бы толчок не только к развитию бизнеса и реальному шансу на улучшение благосостояния украинцев, но и продемонстрировал бы серьезность его намерений вывести страну из упадка», - подчеркнул В.ЯКОВЕНКО.

Справка УНИАН. Общественное движение «Коммунальный фронт» создано в декабре 2009 года. Инициатором создания движения выступила Ассоциация теплотехнических компаний. Появление организации обусловлено большим спросом населения на самоорганизацию для отстаивания своих прав на коммунальные услуги надлежащего качества и комфортные условия проживания. На сегодня ячейки «Коммунального фронта» существуют в 9 городах, еще в 10 городах планируется создать такие организации в ближайшее время. Движение возглавляет Виталий ЯКОВЕНКО.