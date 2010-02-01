Стадион во Львове будет построен до июля 2011 года

Окончательное завершение строительства стадиона во Львове к Евро-2012 запланировано на июль 2011 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, об этом заявил сегодня вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК после заседания межведомственной рабочей группы по вопросам строительства стадиона.

Согласно сообщению, сегодня был подписан трехсторонний договор между Львовским городским советом как заказчиком строительства стадиона, главным проектантом «Арена.Ком» и генподрядчиком строительства ОАО «Проектно-строительное предприятие «Азовинтекс».

И.ВАСЮНИК сообщил, что полноценные темпы строительства стадиона будут возобновлены с 25 февраля. «Состояние реализации проекта не является критическим и тем более – катастрофическим. Проблемы были субъективного характера из-за отсутствия проектной документации», – отметил он.

По информации И.ВАСЮНИКА, уже достигнута договоренность о том, что до 3 февраля заказчик (Львовский горсовет – УНИАН) окончательно согласует поэтапный график строительства стадиона, которым предусматривается, что строительство будет завершено «не позже июля 2011 года».

Как сообщал УНИАН, правительство на заседании 27 января создало новый управленческий контур для обеспечения своевременной реализации проекта строительства стадиона во Львове. Аналогичная рабочая группа осуществляет координацию проекта реконструкции главной арены страны – НСК "Олимпийский", и такая формула управления уже подтвердила свою эффективность. За год удалось вытянуть почти "безнадежный" проект из красной зоны риска и обеспечить Киеву проведение финального матча Евро-2012.