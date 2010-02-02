Стоимость аренды торговых мест на рынках должна быть обоснованной
АМК настаивает
Антимонопольный комитет Украины рекомендовал Центральному союзу потребительских обществ разработать новый порядок расчета тарифов на платные услуги городских рынков по предоставлению мест для торговли товарами.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.
Согласно сообщению, Укоопсоюз предоставил комитету на согласование новую редакцию «Рекомендаций по экономическому обоснованию размера тарифов на платные услуги городских рынков».
Однако АМК не согласовал предложенный проект из-за ряда замечаний, которые были переданы Укоопсоюзу. Комитет считает, что разработанное положение может привести к установлению экономически необоснованных тарифов на платные услуги по организации деятельности продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков.
Потому АМК рекомендовал усовершенствовать документ, чтобы он не противоречил порядку расчета цен на такие услуги, утвержденному приказом Минэкономики и Госкомпредпринимательства и соответствовал постановлениям Кабинета министров «О мерах по стабилизации цен на предоставление услуг и аренду торговых помещений в торговых объектах, на рынках по продаже продовольственных и непродовольственных товаров в условиях финансово-экономического кризиса» и «Некоторые вопросы организации деятельности продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков».
«Новая редакция положения должна создать условия для установления рынками Укоопсоюза экономически обоснованных тарифов на их услуги, которыми пользуются многие украинские фермеры и т.д.», - сказал исполняющий обязанности председателя Антимонопольного комитета Украины Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.
Он добавил, что комитет будет настаивать, чтобы проект новой редакции был согласован АМК в порядке, определенном законодательством.