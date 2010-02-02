АТКУ: Отопительный сезон в Украине провален

Уже сейчас, в середине отопительного сезона, можно утверждать, что отопительный сезон в Украине провален, считает глава Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, окончательные выводы пока делать рано – впереди еще полтора – два холодных месяца, но статистика качества тепла и аварий свидетельствует о том, что сезон нельзя назвать ни нормальным, ни посредственным.

«Практически уровень отопления по стране был катастрофическим. Слава Богу, что пока еще не произошло повторений алчевской аварии, но приближенная к нему трагедия уже случилась в городе Родинское Донецкой области, где жители более 200 домов из-за массовых аварий на теплотрассах и котельных в прямом смысле замерзали в своих квартирах, а правительство в срочном порядке должно было организовывать пункты обогрева граждан и разворачивать широкомасштабные спасательные операции. Сегодня нечто похожее произошло на Оболони, где 99 домов и 1 медучреждение в связи с крупной аварией отключены от поставки горячего водоснабжения», - заявил В.ЯКОВЕНКО.

При этом глава АТКУ отметил, что «холодомор» был массовым явлением по всей стране. Жители 5% домов пытаются выжить при температуре, опускающейся к нулю, треть домов не получает надлежащего тепла (температура колеблется в пределах 15 градусов), а каждый четвертый дом пережил минимум одно отключение тепла или горячей воды.