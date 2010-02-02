Жители Украины в 2009 году оплатили ЖКУ на 92,4%

Жители Украины в 2009 году оплатили за жилищно-коммунальные услуги 25,7 млрд. грн., что составляет 92,4% от начисленных за этот период сумм.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов самый высший уровень оплаты за ЖКУ наблюдался в Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях (98,1% - 97,7%), самый высокий – в Севастополе, Одесской и Днепропетровской областях (83,4% - 87,8%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в декабре 2009 г. увеличились на 11,9%, по сравнению с декабрем 2008 года, и с учетом электроэнергии (из расчета 100 кВт/ч) составляли 406,1 грн.

В Госкомстате отметили, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась в декабре 2009 г. на 7,5% по сравнению с ноябрем и на начало января 2010 г. составляла 10574,4 млн. грн. Средний срок задолженности населения за все услуги составил 4,6 месяца. Увеличение задолженности произошло во всех регионах страны, кроме Винницкой области.

В частности, в декабре 2009 г. задолженность за три и более месяцев имели: за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 33,9% владельцев лицевых счетов, содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 26,6%, вывоз бытовых отходов – 25%, централизованное водоснабжение и водоотвод – 21,8%, газоснабжение – 19,3%.

Задолженность населения по оплате электроэнергии на начало января т.г. составила 2926,3 млн. грн.