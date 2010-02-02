Спрос на жилье в США среди граждан СНГ вырос в 2,5 раза

По итогам 2009 года спрос на недвижимость в США со стороны граждан стран СНГ увеличился более чем в 2,5 раза, пишет Дело.

Такие данные представлены в отчете международного агентства недвижимости . В нем отмечается, что Америка сейчас находится в середине первой десятки стран, наиболее популярных у граждан постсоветского пространства по приобретению зарубежной недвижимости. В 2008 году штаты по популярности были за пределами ТОП-10.

Безоговорочным лидером по спросу на недвижимость со стороны жителей СНГ стал штат Флорида, на него пришлось 45% запросов. Вслед за Флоридой по популярности идет Калифорния — 30% запросов, Нью-Йорк — 15% запросов, 10% запросов приходится на остальные штаты.

В компании повышенный интерес граждан СНГ к недвижимости США объясняют резким снижением стоимости домов — до уровня психологического минимума. Сегодня цены на апартаменты недалеко от океана начинаются в Майами от 110 тысяч долларов, в Орландо — от 70 тысяч, а на Палм Кост жилье, которое 2 года назад стоило 400 тысяч долларов, сейчас можно купить дешевле более чем в 2 раза.

По состоянию на январь этого года уровень цен на недвижимость в 20 крупнейших городах США соответствует показателям осени 2003 года, отмечается в документе.

Согласно отчету, структура спроса среди жителей СНГ распределилась следующим образом: 55% приобретали жилье эконом-класса (стоимость до 300 тысяч долларов), 35% — бизнес-класс (до 700 тысяч долларов), 10% покупали элитную недвижимость (свыше 700 тысяч долларов).