Цены на недвижимость в России еще не достигли дна
18:12, 02 февраля 2010Недвижимость
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Эксперт ВТБ 24
Цены на недвижимость в России еще не достигли своего дна, считает глава одного из крупнейших розничных банков страны "ВТБ 24", экс-министр финансов РФ Михаил Задорнов, сообщает РИА Новости.
"Цена дна еще не достигла, есть предпосылки для снижения цен на недвижимость", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", не уточнив, на сколько еще может опустится стоимость жилья в России и когда может прекратится падение.
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