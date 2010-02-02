Цены на недвижимость в России еще не достигли дна

Цены на недвижимость в России еще не достигли своего дна, считает глава одного из крупнейших розничных банков страны "ВТБ 24", экс-министр финансов РФ Михаил Задорнов, сообщает РИА Новости.

"Цена дна еще не достигла, есть предпосылки для снижения цен на недвижимость", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", не уточнив, на сколько еще может опустится стоимость жилья в России и когда может прекратится падение.