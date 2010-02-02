ГИУ вырастет на 500 млн. грн. – до 700 млн. грн.

Кабинет Министров Украины принял решение увеличить уставный капитал Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) на 500 млн. грн. – до 700 млн. грн. Это предусмотрено в постановлении правительства № 61 от 27 января 2010 года.

Увеличение уставного капитала должно проходить за счет средств стабилизационного фонда госбюджета, которые планируется получить от размещения шестимесячных облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с доходностью 21,3% годовых.

Вышеуказанным документом правительство отменило постановление №1068 от 30 сентября 2009 года, которым планировалось увеличить уставный капитал ГИУ на 1 млрд. грн. Действие сентябрьского постановления было приостановлено Указом Президента Украины Виктора Ющенко 20 ноября прошлого года.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

В июне Кабмин передал ГИУ из управления Министерства финансов в управление правительства.

На 17 июля с.г. уставный фонд ГИУ составлял 200 млн. грн.