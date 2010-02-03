Тимошенко: стратегической задачей является строительство жилья

Строительство доступного жилья, особенно для молодежи, является стратегической задачей правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на встрече с молодежью в Харькове кандидат на пост президента, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Нашей стратегией является строительство жилья», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, комментируя слова представителей молодежи, которые в своих выступлениях обратили внимание премьера на свои жилищные проблемы.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что строительство жилья является государственным делом и на этом направлении будут задействованы проверенные схемы финансирования, в том числе и в Харьковской области.

«Мы поднимем их на центральный уровень, обязательно задействуем ту систему финансирования, которую мы задействовали для того, чтобы 6 тысяч квартир построить для бюджетников, для тех, кто имеет льготы. Поэтому сегодня мне Арсен Борисович (Арсен АВАКОВ - председатель Харьковской облгосадминистрации) буквально утром сказал, что есть такая проблема, так что мы за нее беремся», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она пообещала, что объекты в Харьковской области, строительство которых остановлено, будут достроены.