Вторичное жилье Киева в январе подешевело

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке Киева в январе т.г. снизилась на 0,4% - до 2 421 долл./кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

Согласно сообщению, стоимость однокомнатных квартир снизилась на 0,6% (на 14 долл.) - до 2 344 долл./кв. м, двухкомнатных - на 1,1% (на 25 долл.) - до 2 297 долл./кв. м, трехкомнатных - на 1,1% (на 26 долл.) - до 2 322 долл./кв. м, а стоимость четырехкомнатных - увеличилась на 3,1% (на 88 долл.) - до 2 911 долл./кв. м.

Аналитики портала отметили, что с января 2009 года уровень цен на вторичное жилье в Киеве в долларовом эквиваленте снизился на 22,8%.

По данным портала, по сравнению с декабрем 2009 г. цены в 20% квартир низкого ценового сегмента снизились на 1,5% - до 1 559 долл./кв. м, а в 20% квартир высшего ценового сегмента наблюдалось увеличение цены предложения в среднем на 0,2% - до 5 195 долл./кв. м.

При этом снижение цен с января 2009 года в низком ценовом сегменте составило 25,3% (на 529 долл./кв. м.), а в высшем – 25,1% (на 1 740 долл./кв. м).

По оценкам аналитиков, в декабре 2009 года доля квартир, впервые выставленных на продажу, составила 11% от всего объема предложений. «Средняя цена предложений «новых» квартир в столице на 7% ниже средневзвешенной цены декабря и составляет 2 250 долл./кв. м», - говорится в аналитическом отчете.

Аналитический отчет подготовлен на основе данных портала «Столичная недвижимость», АН «Благовест» и АН Park Lane, включающих 14 277 предложений 1-4-комнатных квартир.