На Оболони снова тепло

Теплоснабжение и подача горячей воды на Оболони восстановлены, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как сообщили в Главном управлении топлива, энергетики и энергосбережения КГГА, работы по ликвидации повреждения теплосети в Оболонском районе проводились с целью повышения надежности работы магистрали до конца отопительного сезона. Теперь работы успешно завершены специалистами АК «Киевэнерго».

«Хочу сообщить, что в минувшие сутки бригады «Киевэнерго» ликвидировали технологическое повреждение теплосети, которое было своевременно выявлено и требовало оперативного вмешательства. Чтобы не откладывать работы до очередных морозов, было решено ликвидировать повреждение, воспользовавшись потеплением. Подчеркиваю, это были вполне контролируемые меры», – проинформировал начальник Главного управления топлива, энергетики и энергосбережения КГГА Алексей ДЕМИДОВ.

Он добавил, что устранить повреждение без отключения потребителей было невозможно. Поэтому было принято решение временно отключить потребителей, по возможности переключив их на другие источники теплоснабжения.

Пресс-служба КГГА отмечает, что отключение потребителей части Оболонского района от тепла и горячего водоснабжения произошло 1 февраля в 23.35. Подключение после ремонтных работ началось 2 февраля в 18.50.

Как сообщал УНИАН, примерно в полночь 1 февраля из-за крупной аварии от тепла и горячей воды были отключены 154 потребителя на шести улицах Оболонского района столицы: 99 жилых домов, одно лечебное заведение, 13 детских садов, 6 школ, 35 ведомственных зданий. По данным пресс-службы АК "Киевэнерго", пострадали улицы: Богатырская, Зои Гайдай, Героев Днепра, Озерная, Маршала Тимошенко, проспект Героев Сталинграда, проспект Оболонский.

«Повреждение на Оболони можно отнести к категории крупных. Повреждена теплотрасса большим диаметром - 1000 мм. К тому же, данный участок трубопровода принят в эксплуатацию в 1979 году и уже давно отслужила свой срок. Ликвидировать повреждение без отключения потребителей, к сожалению, невозможно. Однако работы со вчерашнего вечера не прекращаются и сегодня к концу дня будем пытаться вернуть тепло и горячую воду в дома потребителей», – пообещал главный инженер АК «Киевэнерго» Юрий ГЛАДЫШЕВ.