Эксперты: жилье на вторичном рынке Киева подешевеет

Стоимость жилья на вторичном рынке Киева в этом году снизится на 10%.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (ССНУ) Александр РУБАНОВ.

По его оценкам, стоимость жилья в Киеве будет плавно снижаться на 1-1,5% в месяц, с небольшими сезонными «откатами»: к весне цены немного снизятся, с конца марта начнется повышение, а к осени снова ожидается падение. В результате за год столичное жилье подешевеет в среднем на 10% в разных сегментах.

А.РУБАНОВ считает, что в ценах на жилье в Киеве еще есть люфт для снижения. «С моей точки зрения, ценового дна мы еще не нащупали, но к концу этого года ситуация стабилизируется», – сказал он. При этом президент ССНУ добавил, что стабилизации рынка жилья стоит ожидать весной 2011 года.

По мнению генерального директора сети агентств недвижимости Real Druzi Людмилы ДРУЗЕНКО, если ситуация в экономике и политике стабилизируется, то резких перепадов цен на квартиры не будет, а сохранится тенденция колебания стоимости жилья, которая наметилась с лета 2009 года.

По ее оценке, в первом квартале наименее востребованные объекты эконом-класса могут потерять в цене в среднем 5-8%. В первую очередь снижение может коснуться трёхкомнатных и многокомнатных квартир, малометражных однокомнатных квартир, требующих серьёзного ремонта и размещенных в отдалённых массивах.

При этом стабильными останутся цены на квартиры в новых домах, на полнометражные одно- и двухкомнатные квартиры в домах типовой застройки, одно-, двухкомнатные «хрущёвки» в приближённых к центру массивах.

Также не предвидится снижения стоимости в сегменте нового жилья бизнес-класса, тогда как стоимость некоторых объектов, представленных старым жилым фондом («сталинки» и «царские» дома), в первом квартале года может незначительно снизиться.

В Real Druzi считают, что со второго квартала из-за роста активности на вторичном рынке жилья возможно плавное повышение цен на наиболее востребованные объекты эконом- и бизнес-класса. К концу 2010 года тенденция плавного удорожания части квартир в этих сегментах «вторички» может усилиться из-за сокращения объёмов строительства и дефицита нового жилья.

Подробнее о ситуации на рынке жилья в Киеве в этом году читайте в материале «Покупательские фантазии: квартира за 10 тысяч долларов» (http://economics.unian.net/rus/detail/35249).