Вторичное жилье Запорожья подорожало

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Запорожья в январе т.г. выросла на 0,55% – с 861 до 865,75 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в агентстве недвижимости «Реал-Сервис» (г. Запорожье).

По данным информационно-аналитического отдела агентства, структура предложений по количеству комнат в общем объеме предложений на вторичном рынке жилья выглядит следующим образом: 1-комнатные квартиры – 15%, 2-комнатные – 37%, 3-комнатные – 37%, многокомнатные – 10%.

По состоянию на 30 января т.г., средняя стоимость жилья на вторичном рынке Запорожья составляла: 1-комнатных квартир – 31,142 тыс. долл., 2-комнатных – 45,223 тыс. долл., 3-комнатных – 56,529 тыс. долл.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость жилья на вторичном рынке Запорожья в 2009 году снизилась на 26,86% – с 1 175 до 861 долл./кв. м.