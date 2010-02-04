Украину ждут коммунальные «майданы»

Украину в ближайшее время ожидают коммунальные «майданы» – массовые акции протеста людей, недовольных высокой ценой и низким качеством коммунальных услуг в стране, считает лидер «Коммунального фронта» Виталий ЯКОВЕНКО.

«Власти доиграются в своем псевдореформировании ЖКХ до того, что люди массово выйдут на улицы. Масштабность этих акций будет очень высокой, а митинги многотысячными», - прогнозирует эксперт.

По его словам, если в более благополучной России, где свобода слова как демократический принцип отсутствует, а любые акции протеста против руководства страны разгоняются, проблема ЖКХ подтолкнула 10 тысяч калининградцев выйти на улицу и требовать отставки руководства края, то в Украине все будет намного активнее. С одной стороны, у нас в ЖКХ ситуация намного хуже, чем в России, а с другой стороны, в отличие от нашего северного соседа, со свободой собраний в Украине все в порядке.

«Эта угроза вполне реальная, ведь все действия правительства, парламента и Президента, которые мы наблюдаем в ЖКХ, направлены на удовлетворение интересов монополистов отрасли, а не простых людей, которые остаются практически бесправными перед ЖЭКами, тепловиками, электриками, газовщиками и другими монополистами. Угроза массовых протестов будет продолжаться до тех пор, пока власти не повернутся лицом к людям, не начнут действовать в их интересах и украинцы не почувствуют на себе позитивные изменения. А пока люди видят, что становится только хуже, и их недовольство растет», - сказал В.ЯКОВЕНКО.

Справка УНИАН. Общественное движение «Коммунальный фронт» создано в декабре 2009 года. Появление организации обусловлено большим спросом населения на самоорганизацию для отстаивания своих прав на коммунальные услуги надлежащего качества и комфортные условия проживания. На сегодня ячейки «Коммунального фронта» существуют в 9 городах, еще в 10 городах планируется создать такие организации в ближайшее время. Движение возглавляет Виталий Яковенко.