В Виннице горит торгово-развлекательный центр «Шок».

Как передает корреспондент УНИАН, пожар продолжается уже около 1,5 часов.

Работы по тушению пожара продолжаются.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС Украины в Винницкой области, по предварительным данным, пожар начался в помещении подземного паркинга, после чего огонь перекинулся на торговый зал.

По словам очевидцев, в результате пожара пострадал сторож, получивший ожоги, который на скорой был доставлен в больницу.

По предварительным данным, огнем повреждено до 10 автомобилей, стоявших в паркинге.

В управлении МЧС отметили, что в настоящее время пожар локализован. В его ликвидации задействованы 10 автомобилей, а также 6 подразделений оперативной пожарной службы.

Площадь торгового комплекса составляет 30 тыс. квадратных метров, в нем продаются мебель, строительные материалы.

ТРЦ был открыт в конце прошлого года.