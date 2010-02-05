«ТММ» ввела в эксплуатацию жилкомплекс в Харькове

Компания «ТММ» ввела в эксплуатацию жилой комплекс премиум-класса «Карат» по ул. Потебни, 6 в Харькове.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, объем инвестиций компании в реализацию проекта составил 29,5 млн. грн. Общая площадь 6-этажного жилого комплекса составляет 6,1 тыс. кв. м, общая площадь квартир – 4,3 тыс. кв. м, площадь торгово-офисных помещений – 0,7 тыс. кв. м.

В жилкомплексе расположены 24 квартиры площадью от 100 до 285 кв. м.

В комплексе предусмотрены подземный паркинг на 32 машино-места и наземный гостевой паркинг.

В компании отметили, что продажа квартир в объекте началась на этапе строительства. На момент ввода в эксплуатацию продано 34% от общей площади квартир, или 8 из 24 квартир комплекса. При этом компания планирует повышение цен в жилом комплексе на 10% вследствие ввода комплекса в эксплуатацию и ликвидации рисков объекта на стадии строительства.

Компания «ТММ» выступила инвестором и генеральным подрядчиком строительства жилого комплекса. Его эксплуатацию будет осуществлять жилищно-эксплуатационное управление компании «ТММ».

Справка УНИАН. «ТММ» – девелоперско-строительная компания полного цикла. Компания работает на строительном рынке Украины с 1994 года. Основные виды деятельности – строительство жилых комплексов «под ключ», а также офисных, торговых и промышленных объектов.

В мае 2007 года «ТММ» разместила 13,11% акций на альтернативной площадке Франкфуртской фондовой биржи и привлекла 104,9 млн. долл.