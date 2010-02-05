В Киеве в 2009 г ввод офисных площадей сократился на 29%

В Киеве в 2009 году ввод в эксплуатацию офисных площадей снизился на 29% по сравнению с 2008 годом – до 123 тыс. 860 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании DTZ.

Согласно сообщению, в 2009 году в Киеве рынком было поглощено около 106 тыс. кв. м офисных площадей, что приблизительно на 34% меньше, чем в 2008 году.

В связи с общим экономическим спадом в Украине с четвертого квартала 2008 года общий уровень вакантности на рынке офисной недвижимости в Киеве существенно увеличился. В конце 2009 года первичная вакантность на рынке офисной недвижимости в украинской столице достигла 17,6% по сравнению с 4,2% в 2008 и 1,3% – в 2007 году.

По данным компании, с третьего квартала 2008 года и до конца 2009 года арендные ставки на офисные помещения в Киеве в долларовом эквиваленте снизились более чем на 50%. Наивысшие арендные ставки на офисные помещения в Киеве сегодня находятся в диапазоне 25-35 долл./кв. м в месяц. Арендные ставки для офисных помещений класса B, расположенных в центральных и нецентральных районах города, колеблются в пределах 20-25 долл./кв. м в месяц, а для класса C – на уровне 12-17 долл./кв. м в месяц.

В компании считают, что в этом году основным двигателем рынка офисной недвижимости будет перемещение компаний в более эффективные и качественные офисные помещения.