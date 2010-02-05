Ввод складских площадей под Киевом снизился

Объем ввода складских площадей под Киевом в 2009 году снизился более чем на 56% по сравнению с 2008 годом – до 194 тыс. 820 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании DTZ.

Согласно сообщению, на конец 2009 года объем современных складских помещений в Киевской области достиг около 1 млн. 016,6 тыс. кв. м.

Объем современных складских и логистических помещений, сданных в аренду в Киевской области в 2009 году, составил около 145 760 кв. м, что меньше показателя 2008 года приблизительно на 53%.

В компании отметили, что в четвертом квартале 2009 года спрос на складские помещения активизировался. По состоянию на конец 2009 года уровень первичной вакантности складских площадей в Киевской области достиг примерно 20,6% по сравнению с 14,5% на конец 2008 года.

В 2009 году базовая арендная ставка на современные складские помещения в Киевской области находилась в диапазоне от 5,5 до 7 долл./кв. м в месяц (в 2008 году ставки находилась на уровне от 7,5 долл. и выше).