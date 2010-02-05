Рынок недвижимости оживет в апреле

Активизация инвестиционных сделок на рынке недвижимости Киева ожидается со второго квартала этого года.

Такое мнение высказали УНИАН в консалтинговой компании DTZ.

В компании ожидают умеренного объема инвестиционных сделок, начиная со второго квартала 2010 года, так как разница между запрашиваемой и предлагаемой ценой за объекты недвижимости остается большой, исключение составят случаи, где банки согласятся на реструктуризацию долга по залоговым объектам.

Сегодня компания наблюдает умеренный интерес иностранных и украинских инвесторов к приобретению в Киеве генерирующих денежный поток объектов, а также проектов на стадии готовности и в меньшей степени – находящихся в крупных городах Украины. Немногие коммерческие банки возобновили финансирование при условии обеспечения наилучшими залогами.

По данным компании, большинство ранее выданных коммерческих кредитов было реструктуризировано, поэтому рынок продажи проблемных активов в 2009 году не был активным. Минимальная чистая ставка доходности в основном находилась в пределах 15-20%, и вместе со значительно снизившимися рыночными арендными ставками это отражало относительно низкую стоимость активов. В связи с этим продавцы не соглашались продавать объект по заниженной стоимости, а инвесторы были больше заинтересованы в отдельно стоящих объектах площадью 5-15 тыс. кв. м. В 2009 году инвесторы не были готовы заключать сделки объемом более 5-20 млн. долл., что гораздо ниже уровня 2008 года.

При этом в прошлом году некоторые инвесторы попытались напрямую купить у коммерческих банков залоги по проблемным кредитам, но несовершенная украинская законодательная и налоговая база по вопросам перехода права собственности кредитору помешала реализации данных планов.

Владельцы объектов недвижимости пытались продать и/или найти долевого партнера для того, чтобы сохранить свой бизнес, по поводу чего был проведен ряд переговоров с украинскими компаниями. Иностранные инвесторы, в свою очередь, неохотно идут на переговоры и ожидают результатов выборов Президента Украины с тем, чтобы минимизировать политические риски.

В течение 2009 года инвесторы осуществляли большинство просмотров объектов с целью анализа рынка и определения проектов для возможного приобретения и реализации в будущем. Наблюдался значительный разрыв между запрашиваемой и предлагаемой ценой, иногда предлагаемая цена была значительно ниже, чем непогашенная часть кредита, залогом которого является данный объект недвижимости.