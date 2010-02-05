НБУ: стоимость залогового жилья должна снижаться на 25%

При осуществлении стресс-тестирования коммерческих банков стоимость залоговой недвижимости, если ее оценка была проведена до 1 июля 2009 года, должна снижаться на 25% и корректироваться в зависимости от категории кредита.

Об этом говорится в переданном УНИАН письме Национального банка Украины №40-511/621-1844, направленном коммерческим банкам.

«Залог недвижимости, оценка/переоценка которого была осуществлена более чем за шесть месяцев до начала проверки, то есть до 1 июля 2009 года, принимается к расчету чистого кредитного риска с применением корректирующего коэффициента 0,75 к стоимости, определенной в отчете об оценке имущества, и соответствующего коэффициента в зависимости от категории кредитной операции», – говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, коммерческие банки Украины до 30 апреля 2010 года должны предоставить в Национальный банк Украины аудит и результаты стресс-тестирования за 2009 год. Это предусмотрено постановлением Нацбанка №763 от 23 декабря 2009 года.

В документе указывается, что стресс-тестирование будут проводить аудиторские компании, осуществляющие аудит годовой финансовой отчетности коммерческих банков. В связи с этим НБУ обязал коммерческие банки внести соответствующие изменения в договоры, заключенные с аудиторскими компаниями.

В рамках стресс-тестирования аудиторская компания должна провести оценку достаточности резервов и капитала банка, а также оценку кредитного портфеля банка. Информация о кредитных операциях должна быть предоставлена в нескольких разрезах: по данным банка, по данным аудиторской проверки, осуществленной в соответствии с требованиями Нацбанка, по результатам аудиторской проверки с учетом компонента стресс-тестирования.