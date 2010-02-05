В Киеве из-за аварий на теплосетях без тепла остались около 100 домов

АК «Киевэнерго» 5 февраля приступила к неотложному ремонту нескольких участков поврежденных теплосетей в Киеве, сообщили УНИАН в Департаменте корпоративных коммуникаций АК «Киевэнерго».

Так, специалисты энергокомпании в 9 часов утра срочно начали работы на двух поврежденных участках теплосети от станции теплоснабжения №1 (СТ1). Одна из них «отслужила» нормативный срок – 25 лет, вторая работает почти 45 лет. По причине проведения ремонтов от теплоснабжения и подачи горячей воды временно отключены 33 жилых дома, 20 админзданий и детсад на улицах Бассейная, Мечникова, Печерский спуск, Госпитальная, Эспланадная. Работы планируется завершить в течение суток.

Теплотрасса РК “Лагерная гонта”, которая смонтирована в 1984 году, на протяжении 5 февраля также будет отключена для ликвидации течи в сети. Работы на этом участке будут выполнены ускоренными темпами – за пять часов. До конца дня 5 февраля 31 жилой дом и два детских садика, расположенных на улицах Драгоманова, Телиги, Щусева, Грекова, Рижская, Орловская и Берлинского, снова получат тепло и горячую воду.

В 13.00 специалисты «Киевэнерго» также начали работы по срочному ремонту теплотрассы от районной котельной (РК) «Теремки». На улицах Теремковской, Глушкова, Чабанивский, Большой Окружной временно без теплоснабжения будут находиться 29 жилых домов, 3 детских садика, 26 административных зданий.

Жилищные организации, которые обслуживают жителей, предупреждены о необходимости выполнить в домах ряд мероприятий с тем, чтобы прекращение теплоснабжения и его возобновление происходило без нарушений и задержек. Жилищные организации обязаны также проинформировать киевлян о временных неудобствах.

«Повреждения данных теплотрасс обнаружены ранее, их техническое состояние нас уже давно беспокоит. Повреждения, из-за которых происходят течи, быстро расширяются и мы вынуждены выполнять работы зимой, воспользовавшись временным потеплением. Ведь синоптики уже на выходные прогнозируют существенное похолодание, и эти хрупкие трубы могут не выдержать морозов. Тогда устранение повреждения станет намного сложнее для компании и слишком некомфортным для жителей», - прокомментировал заместитель технического директора - главный инженер АК «Киевэнерго» Юрий ГЛАДЫШЕВ.

Ранее «Киевэнерго» неоднократно заявляла о необходимости комплексной модернизации теплосетей столицы, отмечают в компании. Сегодня в полной замене нуждается 50% теплосетей Киева. Комплексная программа, по оценкам специалистов, стоит свыше 2 млрд. грн. и может быть реализована на протяжении десяти лет.

«Киевэнерго» при этом подчеркивает, что тариф на тепло, установленный КГГА, вдвое ниже расходов «Киевэнерго» на его производство. Потому инвестиционная составляющая, которая бы позволяла «Киевэнерго» вкладывать средства в развитие и замену сетей, в существующем тарифе на тепло отсутствует. При таких условиях, модернизацию теплосетей столицы законодательство обязывает финансировать городской орган власти, то есть КГГА. В 2009 году в бюджете Киева на модернизацию теплосетей было запланировано 42 млн. грн., но эти средства так и не были выделены. Все работы по содержанию и ремонту системы теплоснабжения Киева АК «Киевэнерго» выполняет за собственные средства, подчеркнули в компании.