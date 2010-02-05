Ющенко подписал закон о раздельном сборе бытовых отходов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере обращения с отходами».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, 21 января Верховная Рада Украины приняла закон, которым внесены изменения в Кодекс «Об административных правонарушениях», законы «Об отходах», «О местных государственных администрациях», «О местном самоуправлении в Украине», «О милиции».

В соответствии с законом, с целью улучшения благоустройства населенных пунктов, рационального использования вторичных ресурсов, уменьшения угрозы санитарному и эпидемическому благополучию населения вводится раздельный сбор бытовых отходов.

Раздельный сбор бытовых отходов осуществляется их владельцами в соответствии с методикой организации раздельного сбора бытовых отходов, которая утверждается Министерством по вопросам ЖКХ.

Захоронение бытовых отходов разрешается только на специально оборудованных для этого полигонах/свалках при наличии разрешения соответствующих органов местного самоуправления.

Запрещается термическая обработка (сжигание) бытовых отходов без предварительной сортировки.

При этом невыполнение требований к обращению с отходами во время их сбора, перевозки, хранения, обработки, утилизации, уничтожения, удаления и захоронения влечет за собой наложение штрафа на граждан от 50 до 100 (ранее от 1 до 5) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 50 до 150 (ране от 5 до 8) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Закон также уточняет терминологию в сфере обращения с отходами в направлении ее приближения к европейской.