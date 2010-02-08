«Киевгорстрой» в 2009 году ввел в эксплуатацию 218 тыс. кв. м жилья

Холдинговая компания «Киевгорстрой» в 2009 году ввела в эксплуатацию около 218 тыс. кв. м жилья в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава правления, президент ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР.

По его словам, в частности, в прошлом году холдинг ввел в эксплуатацию 198 тыс. кв. м жилья в Киеве и около 20 тыс. кв. м жилья в регионах.

В.МОЖАР отметил, что в 2009 году компания освоила 2,9 млрд. грн. капитальных вложений в строительство, из них собственными силами – 2,1 млрд. грн.

«Выполнены все намеченные планы по сдаче в эксплуатацию объектов, есть очень существенный и надежный задел на первое полугодие 2010 года», - сказал он.

Президент «Киевгорстроя» уточнил, что в 2009 году доля холдинга в общем объеме строительства жилья в Киеве составила около 30%, а доля предложения жилья в общегосударственном объеме предложения жилья – около 14%.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации. В холдинг входят 38 акционерных обществ, 6 дочерних предприятий, в которых "Киевгорстрой" владеет 100% пакетом акций; 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2008 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик ввела в эксплуатацию 431 тыс. кв. м жилья, что составляет 43% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 6,2% – в Украине.