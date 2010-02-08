«Киевгорстрой» начал продажу паркомест

Холдинговая компания «Киевгорстрой» с начала года запустила программу по продаже паркомест в паркингах путем аренды с правом выкупа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава правления – президент ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР.

По его словам, среди условий программы – уплата 30% первого взноса стоимости паркоместа, предоставление рассрочки по оплате стоимости паркоместа на два-три года.

«Мы за последний месяц увеличили продажу машиномест в 5 раз», - добавил В.МОЖАР.

Он уточнил, что в прошлом году компания утвердила положение о данной программе.

По данным президента холдинга, на сегодня в реализации находится около 3 тыс. машиномест в паркингах. Стоимость паркоместа колебается в пределах 120-180 тыс. грн.

В.МОЖАР добавил, что компания, помимо жилищного строительства, рассматривает возможность расширять направления промышленного, транспортного строительства.

В частности, холдинг участвует в тендере на определение генподрядчика строительства первой очереди Левобережной линии метрополитена (Троещина-Осокорки) в Киеве от ул. Милославской до ст. метро "Левобережная".

Как сообщал УНИАН, холдинговая компания “Киевгорстрой” планировала в декабре 2009 года начать программу по продаже машиномест в паркингах через аренду с правом выкупа.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 38 акционерных обществ, 6 дочерних предприятий, в которых "Киевгорстрой" владеет 100% пакетом акций; 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2009 года ХК «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 218 тыс. кв. м жилья, что составляет 30% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 14% – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.