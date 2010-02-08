«Киевгорстрой» не планирует повышать стоимость жилья

Холдинговая компания «Киевгорстрой» в этом году не планирует повышать стоимость жилья в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава правления – президент ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР.

«Несмотря на то, что происходят инфляционные процессы, ожидается подорожание строительных материалов, в наши планы не входит изменять цену (на жилье - УНИАН) в сторону подорожания, а (планируем) удерживать ее на достигнутом уровне», - сказал он.

По мнению В.МОЖАРА, удерживать стоимость жилья на текущем уровне возможно за счет совершенствования проектов, минимизации потерь в процессе реализации проектов и совершенствования организационных и управленческих процессов.

«Другая проблема удешевления жилья лежит в сфере решений, которые должны быть приняты государством. Это: выделить земельные участки под застройку доступного жилья, решить инженерное обеспечение этих участков, договориться с местными властями об отсутствии дополнительных нагрузок на застройщиков, которые реализуют такие проекты. Тогда это даст возможность выйти на уровень где-то 8 тыс. грн. за 1 кв. м построенного жилья», - считает он.

По оценкам президента холдинга, средняя стоимость жилья эконом-класса на вторичном рынке Киева составляет около 12 тыс. грн./кв.м, на первичном рынке столицы – около 11 тыс. грн./кв.м.

При этом стоимость жилья, реализуемого «Киевгорстроем», составляет 9,5-9,8 тыс. грн./кв.м.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 38 акционерных обществ, 6 дочерних предприятий, в которых "Киевгорстрой" владеет 100% пакетом акций; 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 218 тыс. кв. м жилья, что составляет 30% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 14% – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.