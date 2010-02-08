Корпорация «Золотые ворота» намерена построить 15 тыс. кв. м жилья

Корпорация «Золотые ворота» в этом году намерена ввести в эксплуатацию 15 тыс. кв. м жилья в Севастополе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в частности, в этом году планируется сдача в эксплуатацию двух корпусов в жилом комплексе «Сан сити» по ул. Колобова, площадью по 4,2 тыс. кв. м каждый, а также жилой дом по ул. Музыки общей площадью 6,5 тыс. кв. м.

При этом компания намерена в этом году начать строительство четырех жилых домов в Севастополе – три корпуса в составе жилкомплекса «Сан сити» и жилой дом по ул. Молодых строителей. Общая площадь объектов составит 12 тыс. кв. м.

В 2009 году компания ввела в эксплуатацию около 10 тыс. кв. м жилья в Севастополе.

По оценкам директора департамента маркетинга и продаж Корпорации «Золотые ворота» в Крыму Геннадия РУДАКОВА, объемы строительства в Севастополе снизятся со 100 тыс. кв. м в 2009 году до 50-60 тыс. кв. м в 2010 году.

Справка УНИАН. Корпорация «Золотые Ворота» объединяет более 10 предприятий, работающих в сфере жилищного строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог, мостов и аэродромов, а также производства дорожно-строительных материалов, строительных конструкций, гранитного щебня.

В сфере жилищного строительства предприятия корпорации осуществляют строительство многоэтажных жилых домов в Севастополе, а также трех коттеджных городков под Киевом.