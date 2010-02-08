Коттеджи под Киевом подорожали

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе с 1 по 7 февраля т.г. выросла на 0,48% (5 долл.) – до 946 долл. США за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 124 890 долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Как указывается в сообщении, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период выросла на 0,27% (3 долл.) - до 1 225 долл./кв. м при средней цене 180 600 долл. за домовладение.

По данным компании, за указанный период рост цен на коттеджи наблюдался в Макаровском районе – на 1,06% (9 долл.) – до 842 долл./кв. м, Киево-Святошинском – на 1,22% (16 долл.) – до 1 277 долл./кв. м, Кагарлыкском – на 0,27% (2 долл.) – до 602 долл./кв. м, Переяслав-Хмельницком – на 0,31% (1 долл.) – до 404 долл./кв. м, Обуховском – на 0,57% (8 долл.) – до 1427 долл./кв. м, Бориспольском – на 0,57% (7 долл.) – до 1 279 долл./кв. м, Бородянском – на 0,31% (3 долл.) - до 875 долл./кв. м.

При этом снижение стоимости домовладений было зафиксировано в Вышгородском – на 0,37% (4 долл.) – до 970 долл./кв. м, Фастовском районе – на 0,30% (1 долл.) – до 474 долл./кв. м., в Васильковском – на 0,26% (2 долл.) - до 940 долл./кв. м.

В то же время стабилизировались цены на коттеджи в Броварском районе – на уровне 954 долл./кв. м.

В остальных десяти районах области изменение стоимости домовладений составило 0,3-0,8% (1-4 долл.) – до 182-460 долл./кв. м.

Доля предложений коттеджей от всей совокупности выставленных на продажу в одиннадцати районах Киевской области (за исключением коттеджных поселков) составляет: в Киево-Святошинском районе – 24%, Васильковском – 16%, Бориспольском – 9%, Вышгородском – 8%, Обуховском – 8%, Бородянском – 3%, Броварском – 6%, Макаровском – 2%, Кагарлыкском – 5%, Фастовском – 2%, Переяслав-Хмельницком – 5%, в остальных десяти районах области – 12%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в январе т.г. выросла на 0,75% (7 долл.) – до 941 долл. США за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 119 450 долл.; в 2009 году - снизилась на 23,94% (294 долл.) – до 934 долл. США за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 115 003 долл.

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не включены).