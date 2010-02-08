Цена земли в пригороде Киева повысилась

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство с 1 по 7 февраля т.г. выросла на - 0,27%, или 10 долл., – до 3 882 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Обуховском районе выросла на 0,51% (24 долл.) – до 4 612 долл./сотка, Киево-Святошинском – на 0,04% (3 долл.) – до 6 381 долл./сотка, Броварском – на 0,48% (14 долл.) – до 2 891 долл./сотка, Фастовском – на 0,12% (1 долл.) – до 1 155 долл./сотка, Белоцерковском – на 0,32% (4 долл.) – до 1 186 долл./сотка, Бородянском – на 0,40% (7 долл.) – до 1 845 долл./сотка, Кагарлыкском – на 0,07% (1 долл.) – до 1 442 долл./сотка, Барышевском – на 0,31% (3 долл.) – до 1 116 долл./сотка, Бориспольском – на 0,33% (14 долл.) – до 4 116 долл./сотка, Иванковском – на 0,23% (2 долл.) – до 1 075 долл./сотка, Макаровском районе – на 0,25% (5 долл.) - до 1 866 долл./сотка, Вышгородском – на 0,41% (12 долл.) – до 2 923 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком – на 0,09% (1 долл.) – до 1 049 долл./сотка, Васильковском районе – на 0,54% (14 долл.) - до 2 517 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу объектов в 11 районах Киевской области составляет: в Макаровском районе – 11%, в Бориспольском – 11%, в Васильковском – 16%, в Киево-Святошинском – 21%, в Броварском – 8%, в Обуховском – 10%, в Бородянском – 4%, в Вышгородском – 10%, в Кагарлыкском – 3%, в Барышевском – 1%, в Фастовском – 2%, в Белоцерковском – 1%, в Иванковском – 1%, в Переяслав-Хмельницком – 1%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в январе т.г. выросла на 1,06%, или 41 долл., – до 3 872 долл. за сотку; в 2009 году снизилась на 25,6%, или 1 319 долл., – до 3 831 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.