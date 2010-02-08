Вторичное жилье Киева подорожало

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 1 по 7 февраля т.г. выросла на 0,45% - до 1 683 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 288 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2 671 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Соломенском – на 0,42% (6 долл.) – до 1 519 долл., Шевченковском – на 0,39% (9 долл.) – до 2 192 долл., Днепровском – на 0,44% (6 долл.) – до 1 385 долл., Голосеевском – на 0,41% (7 долл.) – до 1 682 долл. за 1 кв. м, Святошинском – на 0,55% (8 долл.) – до 1 397 долл., Подольском – на 0,49% (8 долл.) – до 1 555 долл., Дарницком – на 0,52% (7 долл.) – до 1 288 долл., Деснянском – на 0,61% (8 долл.) – до 1 325 долл./кв. м, Оболонском районе – на 0,35% (6 долл.) - до 1 708 долл., Печерском районе - на 0,41% (11 долл. ) – до 2 671 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в январе т.г. выросла на 0,13% - до 1 675 долл./кв. м., в 2009 году – снизилась на 27,16% (624 долл.) – до 1 673 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.