Эксперт: в Киеве сократился спрос на гостинки и хрущевки

В Киеве в январе сократился спрос на самое дешевое жилье эконом-класса – «гостинки» и «хрущевки».

Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете сети агентств недвижимости Real Druzi.

Согласно отчету, в январе наиболее востребованными среди покупателей были квартиры эконом-сегмента на массивах. При этом наибольшим спросом пользовались квартиры среднего и выше среднего ценового диапазона в серийных и новых домах.

В эконом-сегменте в январе приобретались в основном однокомнатные квартиры по цене 60-65 тыс. долл., двухкомнатные – по цене до 80-90 тыс. долл. и трёхкомнатные – по цене 90-100 тыс. долл. в типовых проектах с хорошей транспортной развязкой в Святошинском, Днепровском, Соломенском, Голосеевском, Подольском (массив Виноградарь), Оболонском районах. При этом квартиры с ремонтом были востребованы, если их стоимость не превышала 2200 долл. за 1 кв. м.

Умеренный спрос наблюдался на квартиры бизнес-класса в новых домах на некоторых массивах, тогда как спрос на объекты в новых домах данного сегмента в центре по сравнению с декабрем снизился.

В основном покупателей интересовали предложения в новых домах площадью от 90 до 150 кв. м по цене 370 тыс. долл. без ремонта и 390 тыс. долл. – с ремонтом на Оболонской набережной, а также по цене до 2000 долл. за 1 кв. м в Шевченковском и Соломенском районах.

В агентстве отметили, что элитное жилье в январе спросом практически не пользовалось.

Также характерным для января было некоторое увеличение активности покупателей более дорогого жилья, представленного старым жилым фондом («сталинки» и «царские» дома) в центре. В частности, приобретались одно-, двух- и трехкомнатные квартиры как с ремонтом, так и в состоянии, требующем ремонта, по цене 3-4,2 тыс. долл. за 1 кв. м.

По данным Real Druzi, в январе размер торга составил 1-2 тыс. долл. для однокомнатных квартир, 4-7 тыс. долл. – для двухкомнатных и трехкомнатных квартир эконом-класса. При продаже объектов бизнес-класса стоимостью до 400 тыс. долл. уступали в среднем 10-20 тыс. долл., иногда размер торга мог составить и 30 тыс. долл.

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости Real Druzi – украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости. В базе компании представлено более 20 тыс. объектов жилой и коммерческой недвижимости Киева и Киевской области.

На сегодняшний день сеть агентств недвижимости Real Druzi представлена тремя офисами в Киеве. В компании работает более 200 риелторов.