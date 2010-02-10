ВР приняла законопроект об аренде и концессии коммунальных объектов

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "Об особенностях передачи в аренду и концессию объектов централизованного водо-, теплоснабжения и водоотвода, находящихся в коммунальной собственности".

Как передает корреспондент УНИАН, “за” принятие данного законопроекта проголосовали 288 народных депутатов из 428, зарегистрированных в сессионном зале.

Этот проект закона определяет особенности передачи в аренду и концессию объектов централизованного водо-, теплоснабжения и водоотвода, находящихся в коммунальной собственности, и особенности аренды и концессии таких объектов.

Решение о передаче в аренду и концессию объектов централизованного водо-, теплоснабжения и водоотвода принимают: относительно объектов, находящихся в коммунальной собственности территориальной общины села, поселка, города, — соответственно сельские, поселковые, городские советы; относительно объектов, находящихся в общей собственности территориальных общин и в управлении районных, областных советов, – соответственно районные, областные советы.

Органы, уполномоченные принимать решение о передаче в аренду и концессию объектов централизованного водо-, теплоснабжения и водоотвода, осуществляют отбор арендаторов и концессионеров исключительно путем проведения конкурсов. Условия конкурсов согласовываются с центральным органом исполнительной власти по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Существенными условиями договора аренды или концессии объектов централизованного водо-, теплоснабжения и водоотвода, кроме тех, которые определены законами «О концессиях» и «Об аренде государственного и коммунального имущества», являются: объемы и сроки внесения инвестиций, необходимых для реконструкции и модернизации объекта концессии/аренды в соответствии с конкурсными условиями; выполнение арендатором, концессионером обязательств по предоставлению соответствующих коммунальных услуг в установленном договором объеме и надлежащего качества на условиях, указанных в договоре аренды или концессии, до момента возвращения объектов; обеспечение выполнения лицензионных условий осуществления соответствующей деятельности, а также требований государственных стандартов, норм и правил, действующих в сфере централизованного водо-, теплоснабжения и водоотвода и пр.

Арендатором объекта централизованного водо-, теплоснабжения или водоотвода, находящегося в коммунальной собственности, может быть юридическое лицо - субъект предпринимательства или физическое лицо - предприниматель, имеющий позитивный опыт по осуществлению соответствующего вида деятельности, а концессионером - юридическое лицо, имеющее позитивный опыт по осуществлению соответствующего вида деятельности.

Срок действия договора аренды объекта централизованного водо-, теплоснабжения и водоотвода определяется сторонами и не может быть менее пяти и более десяти лет.