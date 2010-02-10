Депутаты позаботились о доступным жильем для граждан

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “Об обеспечении граждан доступным жильем”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие этого законопроекта проголосовали 320 народных депутатов из 425, зарегистрированных в сессионном зале.

Целью законопроекта является создание условий для доступности строительства или приобретения жилье для граждан, которые нуждается в улучшении жилищных условий, но не имеют или утратили право на социальное жилье в соответствии с Законом Украины “О жилищном фонде социального назначения”.

Законопроектом определенно понятие “доступное жилье” и требования к такому жилью. Законопроект содержит положения, касающиеся установления права граждан на доступное жилье и государственную поддержку на строительство или приобретение доступного жилья и ведение учета таких граждан.

В соответствии со статьей 5, государственная поддержка на строительство (приобретение) доступного жилья осуществляется путем использования существующих механизмов финансирования строительства жилья за счет средств граждан и государства и введения дополнительных, которые предусматривают предоставление гражданам государственной поддержки на строительство (приобретение) доступного жилья, а именно: уплата государством части стоимости строительства (приобретения) доступного жилья, предоставление льготного ипотечного кредита, государственных премий за накопление жилищных строительных сбережений на первый взнос по ипотечным жилищным кредитам.

То есть, уплата части стоимости строительства доступного жилья или государственных премий за накопление жилищных сбережений на первый взнос осуществляются в случае наличия у гражданина свидетельства о праве на государственную поддержку. Ипотечный жилищный кредит - финансовый кредит, который предоставляется гражданину на строительство или приобретение доступного жилья уполномоченным банком, рефинансирование которого осуществляет Государственное ипотечное учреждение или Национальный банк Украины. Указанное позволит предоставлять гражданам ипотечные жилищные кредиты по стоимости, которая будет ниже коммерческих ипотечных жилищных кредитов, предоставляемых на общих условиях.

Удешевление стоимости строительства доступного жилья достигается путем определения составляющих такого удешевления и внесения изменений в законодательство, которое регулирует отношения в соответствующей сфере. С целью предотвращения злоупотреблений с доступным жильем законопроектом предусмотрено: создание автоматизированной системы сбора, накопления, учета и предоставления информации о гражданах, которые имеют право на доступное жилье и государственную поддержку, а также ведение Единого государственного реестра граждан, имеющих право на доступное жилье; введение свидетельства о праве на государственную поддержку, которое является документом строгой отчетности, форму, порядок выдачи, учета и обращения которого определяет Кабинет министров Украины; требование о признании нуждающимися в государственной поддержке на строительство (приобретение) доступного жилья граждан, среднемесячный совокупный доход которых в расчете на одного человека не превышает четырехкратного размера среднемесячной заработной платы в регионе.