Тарифы на ЖКУ из-за неубранного снега пересчитают?

Власти Киева решили создать городскую комиссию по контролю за пересчетом населению платы за неубранный с улиц снег.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Анатолия ГОЛУБЧЕНКО.

Предусмотрено, что указанная комиссия изучит пересчет платы за январь, произведенный районами.

“Мы создадим комиссию, в состав которой войдут представители районов, Главного управления жилищного хозяйства, Главного управления коммунального хозяйства, Главного управления ценовой политики, которая на протяжении февраля проверит каждый составленный акт и соответствие предоставленной районами информации реальному состоянию дворов в январе», – объяснил А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, с каждым председателем района было согласовано, что пересчет за некачественно предоставленные услуги по уборке снега за январь будет произведен по каждому дому.

“Но руководители районов не послушались прямого указания мэра и поступили по-своему. По факту оказалось, что лишь половина киевлян получили платежки с пересчетом», – сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

В связи с этим он дал поручение всем руководителям районов, а также начальнику Главного управления жилищного хозяйства, который должен был контролировать проведение пересчета, подать на рассмотрение мэрии акты, в соответствии с которыми осуществлялся пересчет, и предоставить личные объяснения по этому поводу.

По информации КП „Главный информационно-вычислительный центр” и Главного управления жилищного хозяйства города, по состоянию на 1 февраля в целом по Киеву произведен пересчет по 4 тыс. 405 домов коммунальной формы собственности. Размер начислений за услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий в целом по городу был уменьшен на 2 млн. 927 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 22 января А.ГОЛУБЧЕНКО на заседании оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям при КГГА поручил соответствующим службам и подразделениям пересчитать платежи за предоставленные жилищные услуги в связи с неубранным снегом во дворах.

В платежках, которые на днях получили киевляне за предоставленные в январе услуги, разница в оплате за содержание придомовых территорий составляет приблизительно 2-6 грн. Так, если обычно тариф за эту услугу составлял 122 грн., то за январь начислено 120 грн., а в отдельной графе платежки "пересчет" значится "минус 2 грн".