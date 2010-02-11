Стоимость офисов на вторичном рынке Киева снизилась

Стоимость офисов на вторичном рынке Киева в январе текущего года снизилась на 2,8% – до 2609 долл./кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным аналитиков портала, с января 2009 года уровень цен на офисную недвижимость столицы снизился на 29,2%.

При этом в январе средняя арендная ставка на офисные помещения повысилась на 0,2% и составила 18,8 долл./кв. м. С января 2009 года уровень цен на аренду офисных помещений снизился на 30,8%.

Аналитический отчет подготовлен на основе данных портала «Столичная недвижимость», АН «Благовест» и АН Park Lane. В отчете проанализировано 1577 объектов, выставленных на продажу, средней площадью 222 кв. м, 8778 объектов, предлагаемых в аренду, средней площадью 198 кв. м.