Начинается суд по делу аферы "Элита-центр"

Сегодня, 11 февраля, в Печерском районном суде Киева начнется слушание уголовного дела Александра ВОЛКОНСКОГО (ШАХОВА) по обвинению в организации аферы компании "Элита-центр". Об этом сообщаю «Подробности» со ссылкой на организацию "Центр правозащиты".

Согласно сообщению, помещение, которое выделено для проведения слушаний по делу А.ВОЛКОНСКОГО, не способно вместить всех желающих присутствовать, в связи с чем "Центр правозащиты" требует от суда предоставить более просторное помещение.

"Зал Печерского районного суда, в котором планируются слушания, способен вместить около 40 человек, а желающих посмотреть в глаза преступнику, который отнял у них будущее – сотни", - заявил председатель правления ОО "Центр правозащиты" Юрий ФЕДОРЕНКО.

Напомним, Печерский районный суд отказался отправить на доследование уголовное дело по обвинению А.ВОЛКОНСКОГО (ШАХОВА) в организации аферы группы строительных компаний "Элита-центр", и назначил рассмотрение дела на 11 февраля 2010 года.

По данным МВД, в результате строительной аферы "Элита-центр", которая была раскрыта в феврале 2006 года в Киеве, пострадали 1760 человек. Всего у инвесторов мошенническим путем украдено более 100 миллионов долларов.