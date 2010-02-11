За взрыв дома в Орджоникидзе отвечают газовые службы

Ответственность за взрыв дома в Орджоникидзе должны взять газовые службы, в обязанность которых входит контроль за всеми газовыми приборами в стране.

Такое мнение УНИАН высказал председатель Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

«Взрыв в Орджоникидзе – прискорбное событие. И мне искренне жаль всех пострадавших. Но эту трагедию уже начали использовать в своих корыстных целях противники автономного отопления, мотивируя отказ людям в их законном праве на индивидуальное отопление печальным прецедентом, так как это уже сделал мэр Краматорска Геннадий Костюков», - сказал он.

По мнению главы АТКУ, трагедии можно было бы избежать, если бы газовые службы надлежащим образом контролировали оборудование, ведь не даром следствие рассматривает варианты утечки газа.

«Не удивлюсь, что многие главы городов и ответственные за теплоснабжение чиновники начнут массово запугивать жителей этим взрывом и отказывать людям в их законном праве на автономку, хотя на самом деле все эти запреты и ограничения вызваны вовсе не благими намерениями за безопасность граждан. Упорное противодействие властей свободному распространению автономного отопления - это банальный протекционизм монополистов и их сверх прибылей. Ведь есть системы отопления на электричестве, которые точно также находятся под табу», - отметил В.ЯКОВЕНКО.

При этом эксперт подчеркнул, что, продолжая запрещать автономное отопление, министерство и местные власти провоцируют дальнейшие аварии.

«Люди идут на установку индивидуального отопления не от хорошей жизни. Им холодно зимой, они хотят умываться, купаться, мыть посуду в теплой воде, которую им не дают тепловики. Запретами желание человека жить в тепле не остановить, поэтому количество нелегальных котлов в Украине растет. Они устанавливаются без надлежащих проектов, кустарным способом, не сертифицированным мастерами, и не контролируются никем. И могут нести высокую угрозу безопасности людей. Поэтому вместо запретов местным властям необходимо контролировать этот процесс. В противном случае, ответственность за подобные происшествия должно взять на себя лично министр, его заместители, местные чиновники от ЖКХ тепловики и газовые службы», - сказал глава АТКУ.