Эконом-жилье в Харькове подешевело на 0,1%

Средняя стоимость жилья эконом-класса на первичном рынке Харькова в январе снизилась на 0,1% - до 5,8 тыс. грн./кв.м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе девелоперской компании «Макрокап Девелопмент Украина» (МКДУ, Харьков).

Согласно сообщению, средняя стоимость жилья бизнес-класса в январе выросла на 3,4% - с 9614 до 9942,7 грн./кв.м.

При этом стоимость квартир премиум-класса в январе выросла на 1,1% - с 14750 до 14908,8 грн./кв.м.

«В сегментах «бизнес» и «премиум» ничего нового за время кризиса не начато, а достраиваемые либо построенные объекты застройщики не готовы продавать дешево. Однако говорить о какой-то тенденции пока преждевременно. Показательными будут ближайшие месяцы, которые отразят поведение экономики в послевыборный период», - отметила ведущий специалист МКДУ по работе с инвесторами Наталья ГОРОДЕЦКАЯ.

Справка УНИАН. ООО «Макрокап Девелопмент Украина» – девелоперская компания, созданная в 1997 году в Харькове. Компания первой в городе занялась строительством жилья бизнес-класса. Специализируется на девелопменте, строительстве современного жилья и коммерческой недвижимости, а также управлении недвижимостью. В компании работает около 500 человек.