Элитное жилье в Киеве подорожало

Средняя стоимость элитного жилья на вторичном рынке Киева в январе выросла на 0,2% - до 5195 долл./кв.м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агентства недвижимости Park Lane.

По словам генерального директора АН Park Lane Галины МЕЛЬНИКОВОЙ, январь текущего года характеризовался повышенной активностью.

Г.МЕЛЬНИКОВА отметили, что рынок элитной недвижимости, как и рынок недвижимости в целом, стабилен и сейчас нет предпосылок для ценовых перепадов. «Январь показал интерес клиентов к сегменту «дорогого» жилья, что дает нам основания полагать, что в первом квартале 2010 года увеличение сделок купли/продажи элитной недвижимости составит 7-10%, по сравнению с четвертым кварталом 2009 года», - считает она.

Данные подготовлены на основе единой базы агентств недвижимости АН Park Lane и АН «Благовест», которая содержит 14277 объектов жилой недвижимости, выставленных на продажу.

Всего было проанализировано 2855 квартир, что составляет 20% квартир элитного сегмента, пользующихся наибольшим спросом у клиентов агентства.

Справка УНИАН. АН Park Lane зарегистрировано в Украине в 2006 г. На сегодняшний день функционирует 5 филиалов компании. В АН Park Lane работает более 450 риелторов.