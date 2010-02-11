СБК инициирует развитие малоэтажной жилой застройки

ЗАО «Слобожанська будівельна кераміка» инициирует развитие формата малоэтажной жилой застройки населенных пунктов Украины.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Согласно сообщению, идея развития нового формата заключается в строительстве микрорайонов (0,5-1 га) или точечной застройки (6-15 соток) малоквартирными домами (на 10-20 семей), таунхаусами (до 6 семей), коттеджами-дуплексами (на 2 семьи), доходными домами.

Программа ориентирована на средства населения (30-50 тыс. долл.), самоуправляемые кондоминиумы и энергосберегающие технологии. Предполагается, что стоимость 1 кв. м в таких домах составит до 500 долл.

Разработчики программы считают, что малоэтажные дома могут быть построены на окраинах крупных городов и городов-спутников мегаполисов, в секторе частной застройки внутри городов, пгт в 20-километровой зоне от мегаполисов.

Программа также предполагает предоставление земли под строительство домов, подвод коммуникаций и разработку типовых проектов за счет государственных средств или средств местных органов власти.

Реализация первого «пилотного» проекта предусматривается в Киевском регионе.

В «СБК» отметили, что основной идеей проекта является консолидация усилий органов власти, проектных, строительных компаний и производителей строительных материалов в

направлении эффективного девелопмента территорий под малоэтажную жилую

застройку. Это позволит сформировать на рынке недвижимости предложения,

соответствующего требованиям и возможностям конечного потребителя в нынешних

условиях рынка. А также будет стимулировать развитие строительной отрасли и позволит

рационально использовать земельные ресурсы.

В компании добавили, что программа была рассмотрена 10 февраля т.г. на собрании участников Ассоциации «Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий» с участием «Украинской строительной ассоциации». По итогам заседания создана рабочая группа для продолжения работы по практической реализации этой программы.

Справка УНИАН. ЗАО с иностранными инвестициями «Слобожанська Будівельна Кераміка» (СБК) – производитель стеновых керамических материалов.Компания работает на рынке строительной керамики Украины с 1997 года.

В структуру компании СБК входят предприятия по производству керамического кирпича «СБК-Ромны» (г. Ромны, Сумская обл.), «СБК-Харьков» (г. Харьков), «СБК-Озера» (с. Озера, Киевская обл.), "СБК-Транс" (г.Киев), а также предприятие «СБК-Прогресс» (г. Ирпень, Киевская обл.).

Сегодня компания СБК занимает более 40% украинского рынка лицевого керамического кирпича и 10% кирпичного рынка Украины.

Акционерами компании являются MARA Beteiligungsverwaltungs GmbH (Австрия), владеющая 75 % акций компании, и Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), участие в акционерном капитале СБК которого составляет 25%.