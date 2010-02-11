Парламент внес изменения в закон о госрегистрации вещевых прав

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной регистрации вещевых прав на недвижимое имущество и их ограничение».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 235 из 398 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный закон регулирует отношения, связанные с государственной регистрацией прав на недвижимое имущество.

Действие закона не распространяется на государственную регистрацию прав на воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические и другие объекты гражданских прав, на которые распространяется правовой режим недвижимой вещи.

Законом предусмотрено, что государственная регистрация прав является обязательной. Информация о правах на недвижимое имущество и их ограничение подлежит внесению в Государственный реестр прав. Предусмотрено, что государственная регистрация прав является публичной, проводится органом государственной регистрации прав, который обязан предоставлять информацию о зарегистрированных правах. Государственная регистрация прав проводится по месту расположения объекта недвижимого имущества в пределах территории, на которой действует соответствующий орган государственной регистрации прав.

Обязательной государственной регистрации подлежат вещевые права на недвижимое имущество, размещенное на территории Украины, которое принадлежит физическим и юридическим лицам, государству в лице органов, уполномоченных управлять государственным имуществом, иностранцам и лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, международным организациям, иностранным государствам, а также территориальным общинам в лице органов местного самоуправления, а именно: право собственности на недвижимое имущество; право владения; право пользования (сервитут); право пользования земельным участком для сельскохозяйственных нужд (эмфитевзис); право застройки земельного участка (суперфиций); право хозяйственного ведания; право оперативного управления; право постоянного пользования и право аренды земельного участка; право пользования (найма, аренды) зданием или другими капитальными сооружениями, их отдельными частями; ипотека; доверительное управление имуществом; другие вещевые права в соответствии с законом; налоговый залог, предметом которого является недвижимое имущество, и другие обременения этих прав.

Право собственности на жилой дом, здание, сооружение, квартиру может быть зарегистрировано независимо от того, зарегистрировано ли право собственности на земельный участок, на котором они расположены, кроме случаев, если владельцем земельного участка и жилого дома, здания, сооружения, квартиры, расположенных на нем, является то же лицо.

Законом предусмотрено, что держателем Государственного реестра прав специально уполномочен центральный орган исполнительной власти по вопросам государственной регистрации прав – Министерство юстиции Украины. Администратором Государственного реестра прав является государственное предприятие, относящееся к сфере управления Министерства юстиции, осуществляет мероприятия по созданию и сопровождения программного обеспечения Государственного реестра прав и отвечает за техническое и технологическое обеспечение, сохранение и защиту данных, содержащихся в Государственном реестре прав. В законе определен порядок проведения государственной регистрации прав.