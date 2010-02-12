Слушание по делу организатора аферы "Элита-центр" перенесено

Первое слушание по делу Александра ВОЛКОНСКОГО (ШАХОВА), которого обвиняют в организации аферы компании "Элита-центр", состоялось в Печерском районном суде Киева в четверг, 11 февраля.

Не всем потерпевшим удалось попасть в небольшое судебное помещение, отмечает “5-й канал”. Не пустили туда и прессу. Суд запретил фото и видеокамеры ради безопасности подсудимого.

Сам А.ВОЛКОНСКИЙ (ШАХОВ) заявил, что его жизни угрожает опасность и попросил суд перенести рассмотрение дела в Лукьяновское СИЗО, где он содержится.

Судья перенес заседание на вторник, 16 февраля, и пообещал отправить ходатайство подсудимого руководству Лукьяновского СИЗО.

Защитники потерпевших считают, что таким способом А.ВОЛКОНСКИЙ (ШАХОВ) хочет избавиться от присутствия на заседаниях потерпевших. Председатель правления ГО "Центр правозащиты" Юрий ФЕДОРЕНКО отмечает, что "рассмотрение дела должно быть открытым, прозрачным, чтобы люди присутствовали. Люди имеют право ознакомиться с материалами дела и тем, кто их обманул на такую крупную сумму средств".

Защита продолжает настаивать на невиновности подсудимого.

В частности, адвокат подсудимого Владимир САРАЦИНСКИЙ отметил: "Защита максимально рассчитывает всегда, что он не будет признан виновным в этой афере. Это - большая мистификация".

Как сообщал УНИАН, по данным МВД, в результате строительной аферы "Элита-центр", которая была раскрыта в феврале 2006 года в Киеве, пострадали 1760 человек. Всего у инвесторов мошенническим путем украдено свыше 100 млн. долларов.