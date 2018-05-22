Киевские рынки: дерибан межвластного периода

Киевская власть решила приватизировать Житний и Владимирский рынки. Есть опасения, что это в конечном счете приведет к их ликвидации как места крестьянской продажи овощей и фруктов и созданию на их месте торговых мест в стиле "бутик" с соответствующим ассортиментом продукции тоже нужной, но совершенно несъедобной. При этом торговцы пополнят армию безработных, а киевляне лишатся еще одной коммунальной собственности, где можно приобрести качественные продукты по относительно доступным ценам…

Вздрогнули киевляне, вздрогнули и провели акции протеста сами работники рынков. Повод-то нешуточный - при слове "приватизация" особых позитивных ассоциаций, увы, не возникает...

Житний рынок на Подоле – одна из достопримечательностей Киева. Он был построен в 1980 году. «Сегодня впервые побывал на Житнем рынке. Уникальное место! Думаю, что в будущем всех своих американских друзей буду водить туда на экскурсию. Интересное начинается еще на подходе к павильону – на бульварчике между Верхним и Нижним валами кипит торговля посиневшими кроличьими тушками и солеными огурцами. В эмалированных ведрах – пахучая квашеная капуста и зеленые помидоры. Все разложено на асфальте… Возле павильона стоит бабулька, в мешке у нее шевелятся гадкого вида рептилии, похожие на угрей. Оказалось, рыбы!... Побывайте на Житнем, если доселе Вас туда не заносило!» - пишет в своих записках неизвестный пользователь всемирной сети.

Тем, кто еще не посещал рынка, советую поспешить - в очень скором времени этот «раритет» украинской торговли рискует исчезнуть с лица столицы и карт путеводителей…

Владимирский рынок, что неподалеку от дворца "Украина", по архитектуре и времени постройки схож с Житним рынком. Изначально он был преимущественно отдан под торговлю сельхозпродукцией. Во времена перестройки вокруг огромного павильйона, в котором продавали молочные продукты, мед, мясо, южные фрукты, были постороены торговые ряды и шмотки-ботинки и прочий ширпотреб вытеснили картошку-морковку. На сегодня торговые ряды вокруг здания рынка уже заменили на постоянные павильйоны все с теми же шмотками, причем недешевыми. Продуктовая торговля затухает, а по ценам рынок числится на втором месте после Бессарабки. Бабульки с пучками петрушки, соленьями, картошечкой и прочем в корзинках переместились в промежуток между выходом из метро и входом на территорию рынка. Ясно, что торговля их автоматически признается "несанкционированной" и "стихийной".

Возможной «приватизацией» общественность Киева встревожена не на шутку. Ведь речь идет о двух крупнейших из трех оставшихся в коммунальной собственности рынков столицы. Решение продать Киевсовет принял еще 29 октября прошлого года (№ 541/2610 «О внесении изменений в решение Киевсовета от 08.02.2007 № 62/723 «О Программе приватизации коммунального имущества территориальной общины города Киева на 2007-2010 годы»). Правда, процедура прошла с нарушениями - проект решения был подан с голоса, без объяснительной записки и обсуждения в комиссиях, предусматривал продажу с аукциона зданий Житнего рынка (ул. Верхний Вал, 16) и Владимирского рынка (ул. Горького, 115). Несмотря на прошлогодность документа, общественность узнала о намерениях киевских властей только в 2010 году. То есть мы поставлены перед фактом…

"Инвестор" по серой схеме

Столичная власть избегает комментариев на рыночную тему, хотя очень интересно, когда пройдет приватизация, о какой цене идет речь?.. Во фракции Блока Виталия Кличко в Киевсовете объясняют ее молчанку желанием «затенизировать» процесс.

Заместитель председателя фракции Блока Виталия Кличко Наталия Новак отмечает, что руководство Киева «взяло в моду» выносить на рассмотрение сессии наиболее привлекательные объекты с голоса, чтобы не было понятно, что именно приватизируется, ведь не каждый знает, что находится по названному адресу. В случае с Житним и Владимирским рынками поступили так же. При этом инициаторы идеи не аргументировали необходимость приватизации объектов, которые пополняют бюджет города значительной суммой.

Глава независимого профсоюза «Захист праці» Олег Верник утверждает, что приватизацию рынков «заказал» народный депутат от БЮТ Богдан Губский. Его слова подтверждает глава комиссии Киевсовета по вопросам собственности Владимир Дейнега.

Что касается Б.Губского, то он отрицает свой интерес в этой истории, но при этом отмечает: «Если их выставят на аукцион, я, возможно, поучаствую, все зависит от цены. У меня появилась идея построить там большие школы для детей из бедных семей". Такое неожиданное желание приватизировать за миллионы объекты в сердце столицы, чтобы облагодетельствовать нуждающихся, вызывает большое сомнение, особенно с учетом менталитета наших избранников...

Лакомый кусок

Кстати, о бедных. К сожалению, на сегодняшний день рынки остаются для украинцев одним из основных мест покупки продуктов. По словам директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика, в кризисный период число жителей столицы, которые относятся к этой категории, выросло на 10 п.п. и составило порядка 37%. Кроме того, возле рынков образуется стихийная торговля, которая дает возможность выживать беднейшим слоям населения. А еще это место, где аграрии могут реализовать свои «настоящие» молоко, овощи и фрукты, как говорится, с червячками, что в последнее время является признаком здорового продукта. Выгода для всех очевидна: киевляне могут приобрести доступное и качественное продовольствие, селяне – продать, а бюджет – получить налоги и сборы. Есть и еще одна составляющая: рынки – место работы большой армии людей, именующихся реализаторами, а количество желающих присоединиться к ним, как отмечает В.Кулик, во время кризиса только растет.

Естественно, что названные рынки являются лакомым куском для «инвестора» - традиционное место торговли со своим «прикормленным» покупателем, хорошая транспортная развязка, в конце концов, более 1 га земли в центре столицы… В этом контексте заявления о школе для бедных звучат очень по-хамски, с неприкрытым сарказмом…

Эксперты считают, что после приватизации на месте рынков появятся торгово-развлекательные центры. «Мы хорошо помним пример Сенного рынка, который был приватизирован и просто прекратил свое существование. Хотя, согласно закону, при приватизации предприятие не может быть перепрофилировано», - отмечает Виталий Кличко.

По сообщениям в прессе, Киевсовет приватизирует рынки из-за их нерентабельности. Но, по словам заместителя председателя первичной организации профсоюза «Захист праці» на Житнем рынке Владимира Погибы, здесь работают около 1 тыс. предпринимателей, которые ежемесячно перечисляют 1-14 тыс. грн., поэтому «разговор КГГА о нерентабельности рынка отпадает». С Владимирским рынком – аналогичная ситуация.

По словам Н.Новак, Киевсовет намерен продать рынки за 100 млн. грн., тогда как, по экспертным оценкам, стоимость их «в несколько раз превышает эту сумму». «Данные действия приносят убыток общине Киева», - подчеркивает Н.Новак.

При этом в Блоке Кличко обращают внимание, что на аукцион выставляются не целостные имущественные комплексы, стоимость которых могла бы быть намного выше, а отдельные их помещения, которые сегодня находятся на балансе коммунальных рынков. Н.Новак убеждена, что в конечном итоге рынки попадут в одни руки. По ее словам, Блок Виталия Кличко готовит проект документа об отмене решения о приватизации рынков. Также Блок обратился в контролирующие органы с просьбой проверить законность включения помещений Владимирского и Житнего рынков столицы в программу приватизации.

До последней капли рынка

Работники рынков также настроены решительно. Они хотят 25 февраля, в день рассмотрения проекта об отмене приватизации в Киевсовете, провести акцию протеста под стенами Киевской городской государственной администрации. “Мы призываем трудовые коллективы и коллективы арендаторов муниципальных предприятий, подлежащих приватизации, к сплочению и созданию в Киеве Комитета солидарных действий для координации борьбы за сохранение предприятий, рабочих мест и социального коммунального блока города», - говорится в документе, принятом на общем профсоюзном собрании «Захист праці» на Житнем рынке 4 февраля 2010 г.

Запал организаторов пикета понятен – их могут лишить единственного места работы, а в ситуации, когда число безработных уверенно растет, перспектива найти новые источники дохода становится очень туманной. К слову, не так давно был закрыт и снесен небольшой рыночек под открытым небом возле Житнего, так что беспокоиться есть о чем.

Межвластие и безнаказанность? Нет! Требуйте референдума!

Как отметил В.Кулик, сегодня, в момент «межвластия» в стране, «дельцы» проводят шоковую приватизацию в надежде, что «ответственность за содеянное может не наступить».

По его словам, в других, и не только европейских, странах решение о приватизации коммунальной собственности принимается путем проведения местного референдума, выбор делает община, а не кучка прорвавшихся к власти коррупционеров. В Украине, к сожалению, все иначе. В этой связи эксперт считает, что необходимо внести изменения в закон о местных референдумах с тем, чтобы упросить процедуру их проведения. Например, на сегодня для проведения референдума нужна, в частности, подпись мэра. Как вы думаете, подпишет ли Черновецкий решение о проведении референдума относительно его отставки?..

Интересно, когда будет достигнута точка кипения? Казалось, горы снега и лед под ногами станут последней каплей в чаше терпения, но киевляне оказались намного лояльнее. Казалось, что те островки зелени и в центре (возле Театра русской драмы и на Прорезной), и на окраинах (возле метро Дарница), которые сейчас спешно застраиваются и вырубаются, наконец-то сдетонируют народным недовольством. Но пока создается впечатление, что киевляне просто пытаются осознать степень наглости, творящейся вокруг. Не упустить бы момент...

Хочется также, чтобы осознание обществом того, что мы нанимаем их на работу, а не они нас берут в рабство, наступило не тогда, когда последние крупицы столичной красоты и имущества осядут в чьем-то кармане, а многим ранее. И не нужно надеяться на оппозицию, на Блок Кличко (хотя работа 15 человек вызывает уважение), нужно надеяться на самих себя, самим спасать свою столицу. Это не призыв к свержению власти, это напоминание – нас миллионы, а их – десятки…

Лилия Коваль (УНИАН)

P.S. УНИАН будет отслеживать ситуацию вокруг столичных рынков и информировать наших читателей.