Эксперт: Януковичу следует начать кардинальную реформу ЖКХ

Новоизбранный Президент Украины обязан начать кардинальное реформирование ЖКХ, главным принципами которого станут: «платить только за то, что получили» и «потребитель должен иметь право выбора, а поставщик – доступа».

Такое мнение УНИАН высказал лидер «Коммунального фронта» Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, большинство населения Украины (более 80%) недовольно отечественным ЖКХ, доставшимся нам в наследие от Советского Союза, поскольку дальнейшая эксплуатация этой инфраструктуры не просто неэффективна, но и небезопасна. Модернизация и реформирование отрасли – необходимые условия для приближения качества услуг к евростандартам, тогда как на сегодня к европоказателям стремится лишь тарификация этих сомнительных услуг.

«Если новоизбранный Президент Украины действительно хочет быть лидером нации, именно инициатива изменений в самой застойной отрасли – коммунальных услуг – может стать тем локомотивом, который обеспечит ему неоспоримое политическое лидерство среди украинцев», - заявил В.ЯКОВЕНКО.

Лидер «Коммунального фронта» также считает, что Президент вполне может возглавить процесс преобразований в ЖКХ.

«Несмотря на то, что такого рода реформирование является прерогативой правительства, это не должно останавливать Президента. В новых реалиях политической жизни, при поддержке самой крупной фракции в парламенте ему будет не сложно инициировать подобные изменения и играть первую скрипку в этом процессе», - отметил В.ЯКОВЕНКО.