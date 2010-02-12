КГГА намерена остановить строительство на улице Гончара

Столичная власть намерена прекратить скандальное строительство по улице Олеся Гончара, 17-23.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, по представлению депутата Киевсовета, заместителя председателя КГГА Виталия ЖУРАВСКОГО подготовлен проект решения Киевского городского совета «Об остановке строительных работ ООО «Инвестиционно-строительная группа» по строительству жилого комплекса с помещениями общественного назначения и встроенным паркингом по ул. О. Гончара, 17-23 в Шевченковском районе г. Киева».

«Это строительство не было согласовано со мной как с профильным заместителем председателя КГГА, который курирует работу Главного управления охраны культурного наследия, и несмотря на это застройщик строит 10-этажный дом в охранной буферной зоне ансамбля сооружений Собора Святой Софии”, - заявил В.ЖУРАВСКИЙ.

Он отметил, что высота запланированного дома неприемлемо больше прилегающих зданий старой застройки.

“Это недопустимо, поскольку не соответствует традиционной высоте зданий в историческом центре города Киева. Поэтому мы будем требовать немедленной остановки этого строительства», – сказал В.ЖУРАВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 10 августа 2009 года судья Шевченковского райсуда Киева выдал постановление, которым запретил жителям столицы оказывать сопротивление строительству вблизи Софии Киевской на улице Гончара, 17-23.

Вместе с тем, 28 октября прошлого года Шевченковский райсуд столицы своим решением запретил строительство жилого дома по улице Стрелецкой, 10/1, которая входит в буферную зону Софии Киевской.

Оба земельных участка – по улице Гончара 17/23 и Стрелецкой, 10/1 - фактически прилегают друг к другу.