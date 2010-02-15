Коттеджи под Киевом подешевели, земля подорожала

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе с 7 по 14 февраля т.г. снизилась на 0,69% (7 долл.) – до 939 долл. США за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 122 450 долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Как указывается в сообщении, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период выросла на 0,32% (4 долл.) - до 1 229 долл./кв. м при средней цене 185 920 долл. за домовладение.

По данным компании, за указанный период снижение цен на коттеджи наблюдалось в Макаровском районе – на 1,67% (14 долл.) – до 840 долл./кв. м, Киево-Святошинском – на 1,40% (18 долл.) – до 1 281 долл./кв. м, Кагарлыкском – на 0,44% (3 долл.) – до 603 долл./кв. м, Переяслав-Хмельницком – на 0,85% (3 долл.) – до 403 долл./кв. м, Обуховском – на 1,13% (16 долл.) – до 1424 долл./кв. м, Бориспольском – на 0,61% (8 долл.) – до 1 281 долл./кв. м, Бородянском – на 0,37% (3 долл.) - до 876 долл./кв. м и Броварском районе – на 0,21% (2 долл.) – до 953 долл./кв. м.

При этом рост стоимости домовладений было зафиксирован в Вышгородском районе – на 0,54% (5 долл.) – до 970 долл./кв. м, Фастовском районе – на 0,53% (2 долл.) – до 474 долл./кв. м., в Васильковском – на 0,13% (1 долл.) - до 938 долл./кв. м.

В остальных десяти районах области изменение стоимости домовладений составило 0,13-0,15% (1-7 долл.) – до 182-466 долл./кв. м.

Доля предложений коттеджей от всей совокупности выставленных на продажу в одиннадцати районах Киевской области (за исключением коттеджных поселков) составляет: в Киево-Святошинском районе – 24%, Васильковском – 16%, Бориспольском – 9%, Вышгородском – 8%, Обуховском – 8%, Бородянском – 3%, Броварском – 6%, Макаровском – 2%, Кагарлыкском – 5%, Фастовском – 2%, Переяслав-Хмельницком – 5%, в остальных десяти районах области – 12%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в январе т.г. выросла на 0,75% (7 долл.) – до 941 долл. США за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 119 450 долл.; в 2009 году – снизилась на 23,94% (294 долл.) – до 934 долл. США за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 115 003 долл.

В то же время стоимость земли в пригороде Киева с 7 по 14 февраля выросла на 0,28% – до 3893 долл. за сотку

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство с 7 по 14 февраля т.г. выросла на 0,28%, или 11 долл., – до 3 893 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Обуховском районе выросла на 0,61% (28 долл.) – до 4 640 долл./сотка, Киево-Святошинском – на 0,29% (18 долл.) – до 6 399 долл./сотка, Броварском – на 0,32% (9 долл.) – до 2 900 долл./сотка, Фастовском – на 1,32% (15 долл.) – до 1 170 долл./сотка, Белоцерковском – на 1,14% (14 долл.) – до 1 200 долл./сотка, Бородянском – на 1,35% (25 долл.) – до 1 870 долл./сотка, Кагарлыкском – на 0,53% (8 долл.) – до 1 450 долл./сотка, Барышевском – на 0,82% (9 долл.) – до 1 125 долл./сотка, Иванковском – на 1,21% (13 долл.) – до 1 088 долл./сотка, Макаровском районе – на 0,76% (14 долл.) - до 1 880 долл./сотка, Вышгородском – на 0,35% (10 долл.) – до 2 933 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком – на 0,19% (2 долл.) – до 1 051 долл./сотка, Васильковском районе – на 0,51% (13 долл.) - до 2 530 долл./сотка.

При этом снижение стоимости земельных участков зафиксировано в Бориспольском районе – на 0,14% (6 долл.) – до 4 110 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу объектов в 11 районах Киевской области составляет: в Макаровском районе – 11%, в Бориспольском – 11%, в Васильковском – 16%, в Киево-Святошинском – 21%, в Броварском – 8%, в Обуховском – 10%, в Бородянском – 4%, в Вышгородском – 10%, в Кагарлыкском – 3%, в Барышевском – 1%, в Фастовском – 2%, в Белоцерковском – 1%, в Иванковском – 1%, в Переяслав-Хмельницком – 1%.