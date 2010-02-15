Информация о завышении расходов на строительство автомагистрали через Днепр некорректна - Мостобуд

Расходование средств на строительство запорожской автомагистрали через Днепр производится в соответствии с законодательством. Об этом УНИАН сообщил председатель Наблюдательного совета ОАО «Мостобуд» Владимир ПРОДИВУС, комментируя информацию, появившуюся в некоторых СМИ, о завышении расценок на закупку стройматериалов и работ.

«Результаты проведенной Счетной палатой проверки расходования бюджетных средств на строительство автомагистрали через Днепр в Запорожье однозначно показали: существенных замечаний к строителям нет. Есть лишь незначительные. Не бывает замечаний лишь к тому, кто ничего не делает», - сказал он.

Председатель Набсовета компании отметил, что появившаяся в некоторых СМИ информация о якобы имевшем место завышении расценок на закупку стройматериалов, металлоконструкций и работ – некорректна и непрофессиональна.

«Все – в рамках ГСН (Государственных строительных норм – УНИАН), в рамках закона. Более того, и я, и компания, как генподрядчик строительства, собственными деньгами кредитуем эту стратегическую стройку. Лишь для того, чтобы как можно быстрее завершить строительство. Потому что, если оно будет заморожено – это растянется на десятки лет. Недавние информационные атаки лично я могу объяснить нашей привычной «головной болью»: приближаются выборы в местные органы власти. Видимо, некоторые люди готовы оставить жителей областного центра без мостов, лишь бы удовлетворить свои амбиции и занять кресло городского руководителя», - пояснил В. ПРОДИВУС.

Представитель акционеров «Мостобуда» отметил, что компания намерена продолжать кредитовать стройку за собственные средства.

«Даже в самой неблагоприятной ситуации – если в этом году вообще не будет бюджетного финансирования – «Мостобуд» намерен за счет кредитов вложить в строящуюся автомагистраль 300-500 миллионов гривень и хотя бы по одной ее половине запустить движение автотранспорта через Днепр в двустороннем режиме», - сказал он.

При этом В.ПРОДИВУС подчеркнул, что компания взялась за строительство автомагистрали и рискует собственными средствами, в том числе благодаря поддержке мэра Запорожья Евгения КАРТАШОВА. «Под личную ответственность Е.КАРТАШОВА, мы идем на авансирование жизненно важной для страны и региона стройки», - добавил он.

На вопрос корреспондента УНИАН относительно увеличения сметы строительства председатель Наблюдательного совета «Мостобуда» ответил: «Стройматериалы, металлоконструкции, механизмы дорожают. Не мы диктуем цены рынку, а он нам. Титул и смету строительства магистрали утверждали в 2004 году и в его ценах. Они абсолютно не соответствуют сегодняшним».

При этом В.ПРОДИВУС отметил, что наряду с подорожанием стройматериалов, оплата труда монтажника, сварщика, инженера, других специалистов, установленная в соответствии с ГСН, не меняется годами.

«Мы настойчиво добиваемся, чтобы денежная оценка труда мостостроителя была справедливой и соответствовала бы сегодняшним вызовам. Этот вопрос мы поднимали и вновь будем поднимать, когда кризис пойдет на спад. А сейчас государству тяжело, и потому требовать повышения зарплатных нормативов в кризисное время – авантюра! В кризис для нас главное – сохранить людей, коллектив. И не дать остановиться ни одной стройке – в том числе, запорожской», - подчеркнул он.

Справка УНИАН. Акционерное общество «Мостобуд» - строительная компания широкого профиля, лидер среди мостостроительных организаций в Украине и в странах СНГ.

За более чем 60 лет компанией построено большинство мостов в Украине, в том числе в Киеве – мост Метро, имени Патона, Парковый, Дарницкий, Московский и Южный, мостовые сооружения на автобане Киев-Одесса и в других регионах страны.

Хорошо известна марка мостостроителей в ближнем и дальнем зарубежье – в российском Заполярье, на БАМе, во Вьетнаме, Ливане, Анголе, Сирии, Турции, Афганистане, Чехии, Финляндии, Прибалтике.

Сегодня «Мостобуд» является генподрядчиком на строительстве внеклассных мостовых сооружений – Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве и автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье. Также «Мостобуд» строит жилье, портовые и другие сложные инфраструктурные сооружения.