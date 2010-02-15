В 2009 г. строительство жилья в Украине сократилось почти на 40%

В Украине в 2009 году введено в эксплуатацию 6,4 млн. кв. м жилья, что на 39% меньше по сравнению с 2008 годом.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, на сокращение объемов жилищного строительства существенно повлияло уменьшение в 2,5 раза объемов введенного в эксплуатацию индивидуальными застройщиками жилья, доля которого в общих объемах составляла 35,7% (в 2008 г. – 55,6%).

Большая часть жилья (80,7%) была введена в эксплуатацию в городской местности. По сравнению с 2008 г. его объемы снизились на 32,4% (в сельской местности – на 56,7%).

В Госкомстате отметили, что в 2009 году выросло жилищное строительство только в Харьковской области и Севастополе (в 2008 году – в 17 регионах).

Более половины (58,6%) общего объема жилья построено в семи регионах Украины: Киеве, Киевской, Одесской, Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской областях и Крыму.

За счет средств государственного бюджета в 2009 году построено 107,6 тыс. кв. м общей площади жилья, что на 37,6% меньше показателей 2008 года. Доля жилья, построенного за счет этих средств, составила 1,7% общегосударственного объема (в 2008 г. – 1,6%).

По данным Госкомстата, в прошлом году было введено в эксплуатацию 65,6 тыс. квартир, из них в городской местности – 56,4 тыс. квартир, в сельской местности – 9,2 тыс.

Средний размер квартиры составил 96,1 кв. м, при этом в сельской местности – 133,4 кв. м, в городской местности – 90 кв. м. Среди построенных квартир преобладают двухкомнатные (33,9% от общего количества), одно- и трехкомнатные (соответственно 26,6% и 25%).

Справка УНИАН. В 2008 году в Украине введено в эксплуатацию 10 млн. 496 тыс. кв. м жилья, что на 2,5% больше, чем в 2007 году.